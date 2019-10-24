Москва, , 15:04 — REGNUM Рейтинг самых надёжных автомобилей в РФ составили специалисты журнала «За рулем».

Топ-5 самых надежных машин в России был составлен по результатам изучения рейтинга страховых и статистических компаний, а также крупных зарубежных автомобильных изданий.

В итоге самым надежным автомобилем, продающимся в России, стал немецкий Porsche 911. Данное авто имеет очень маленький процент поломок. По версии сертификационного института TUV: при среднем пробеге в 26 тыс. км этот показатель равен 2,5%. Такой хороший результат объясняется тем, что владельцы этого авто никогда не экономят на обслуживании.

Второе место по надёжности занимает вседорожник Lexus GX. Этот автомобиль значительно опережает конкурентов. Эта модель является лидером как в американских, так и в европейских рейтингах надежности. Тройку лидеров рейтинга замыкает немецкий кроссовер Audi Q3.

Пятое и четвертое места заняли соответственно Honda CR-V и Toyota RAV4. У них примерно одинаковый процент поломок 4% и 5% в течение первых 35−43 тыс. км (по версии TUV).

Напомним, ранее экспертное сообщество Driver Power провело исследование, согласно которому самым надежным автомобилем в Великобритании стал японский кроссовер Lexus RX четвертого поколения. Существенные поломки в ходе эксплуатации данного автомобиля были только у 9,1% опрошенных автовладельцев.

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