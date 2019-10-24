Ирвайн, США, , 14:34 — REGNUM Компания Oculus VR показала необычные перчатки для взаимодействия с виртуальной реальностью, напоминающие устройства из 80-х годов XX века. Об этом 24 октября сообщил журнал PC Gamer.

https://twitter.com/pcgamer/status/1187242327217266688

Новое устройство Oculus, называющееся Forte Data Glove, позволяет получить тактильную обратную связь в виртуальном мире. Они оборудованы вибромодулями и способны отслеживать местоположение рук. Благодаря им пользователи получили возможность «чувствовать» различные текстуры. Контроллеры Oculus Touch подключаются к верхней части перчаток с помощью адаптера.

Издание отмечает, что Forte Data Glove выглядят как что-то среднее между перчатками Джонни Мнемоника из известного фильма с Киану Ривзом и экзо, которое использовала Семь-из-девяти (Джери Райан) из сериала «Звёздный путь».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Microsoft представила три своих новых проекта в направлении виртуальной реальности. В рамках одного из них компания также создаёт VR-контроллер с обратной связью.

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