Сан-Хосе, США, , 13:36 — REGNUM 23 октября в Сан-Хосе штат Калифорния южнокорейская компания Samsung Electronics провела третье по счету мероприятие Samsung Tech Day 2019. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей компании.

По их словам, данное мероприятие посетило около 500 человек, включая представителей СМИ, ИТ-компаний и аналитиков.

Известно, что на Samsung Tech Day представители компании представили мобильный процессор «Exynos 990» и модем 5G «Exynos Modem 5123». Оба продукта выполнены с применением 7-нанометрового техпроцессора. Отметим, что при их производстве использовалась технология Extreme Ultra-Violet (EUV).

Также представители Samsung объявили о начале массового производства uMCP-модулей памяти объемом 12 Гб, 10-нанометровых техпроцессоров DRAM третьего поколения.

Samsung Tech Day — мероприятие, на котором компания представляет свои новые продукты и технологии следующего поколения клиентам и партнерам.