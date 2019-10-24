Токио, , 13:09 — REGNUM Японская компания Honda представила рестайлинговый мотоцикл Gold Wing. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Honda Gold Wing 2020 Honda

Обновлённый байк имеет модернизированную систему топливного питания (FI), улучшенную систему DCT для более легкого маневрирования на маленьких скоростях, а также новые настройки подвески. Также мотоцикл может похвастаться широкими пассажирскими подлокотниками.

«Оптимизированный с целью уменьшения размера, новый оппозитный 6-цилиндровый двигатель не потерял ни йоты мощности и крутящего момента», — говорится в сообщении компании.

Кроме того, байк оборудован системой бесконтактной ручки «газа», которая переключает четыре режимами езды: TOUR, SPORT, ECON и RAIN.

Также в мотоцикле есть система избирательного контроля крутящего момента и система помощи при трогании на горку.

Напомним, к концу 2019 года в Китае стартуют продажи 163-сильного электрокроссовера Siming X-NV, созданного на совместном предприятии Dongfeng Honda. Запас хода авто достигает 401 км. Электрокар построен на базе кроссовера Honda XR-V. Его длина составляет 4 280 мм.

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