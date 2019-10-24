Токио, 24 октября 2019, 13:07 — REGNUM На Токийском автосалоне представлен новый бизнес-вэн Toyota GranAce с шикарным салоном. Об этом 24 октября сообщается на сайте Otomotif.kompas.com.

Toyota Gran Ace di Tokyo Motor Show 2019
Toyota Gran Ace di Tokyo Motor Show 2019
Otomotif.kompas.com

Новинка станет японской модификацией известной в Таиланде модели Majesty. У авто будет роскошная отделка интерьера и большой набор оснащения. Салон автомобиля отделан настоящей кожей и декоративными элементами «под дерево».

Дизайн автомобиля модернизирован. На кузове новинки имеются хромированные декоративные элементы, крупная радиаторная решетка и улучшенные бампера.

В качестве базы минивэна взят микроавтобус HiAce. Длина бизнес-вэна равна 5300 мм. Под капотом у минивэна размещён 163-сильный дизельный мотор рабочим объёмом 2,8 л, который агрегатируется с 6-скоростным «автоматом».

Напомним, ранее главный технический директор Toyota Шигеки Тераши анонсировал выпуск электрокара с твёрдотельными батареями. Особенностью аккумуляторов автомобиля является то, что они не содержат жидкий электролит. Отсутствие жидкости делает батареи намного лучше приспособленными для быстрой зарядки. Кроме того, они более плотные, а это позволяет увеличить запас хода электрических машин. Автомобили с такими твёрдотельными аккумуляторами будут выпущены к летним Олимпийским играм 2020 года.

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