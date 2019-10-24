Токио, , 13:07 — REGNUM На Токийском автосалоне представлен новый бизнес-вэн Toyota GranAce с шикарным салоном. Об этом 24 октября сообщается на сайте Otomotif.kompas.com.

Toyota Gran Ace di Tokyo Motor Show 2019 Otomotif.kompas.com

Новинка станет японской модификацией известной в Таиланде модели Majesty. У авто будет роскошная отделка интерьера и большой набор оснащения. Салон автомобиля отделан настоящей кожей и декоративными элементами «под дерево».

Дизайн автомобиля модернизирован. На кузове новинки имеются хромированные декоративные элементы, крупная радиаторная решетка и улучшенные бампера.

В качестве базы минивэна взят микроавтобус HiAce. Длина бизнес-вэна равна 5300 мм. Под капотом у минивэна размещён 163-сильный дизельный мотор рабочим объёмом 2,8 л, который агрегатируется с 6-скоростным «автоматом».

Напомним, ранее главный технический директор Toyota Шигеки Тераши анонсировал выпуск электрокара с твёрдотельными батареями. Особенностью аккумуляторов автомобиля является то, что они не содержат жидкий электролит. Отсутствие жидкости делает батареи намного лучше приспособленными для быстрой зарядки. Кроме того, они более плотные, а это позволяет увеличить запас хода электрических машин. Автомобили с такими твёрдотельными аккумуляторами будут выпущены к летним Олимпийским играм 2020 года.

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