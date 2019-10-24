Москва, , 12:17 — REGNUM Дилеры в России приступили к приёму предзаказов на рестайлинговую британскую модель MINI John Cooper Works с приставкой GP. Об этом сообщает издание Car.ru.

На российский рынок попадут только 30 экземпляров новинки из 3000 автомобилей, которые будут выпущены компанией в 2019 году.

По имеющейся информации, авто будет оснащено самым мощным мотором во всей линейке MINI. Его производительность составит 300 «лошадей». Стоит отметить, что это не новый двигатель. Специалисты компании модернизировали уже существующий четырехцилиндровый мотор.

Дизайнеры оснастили хэтчбек сдвоенным патрубком выхлопной трубы и большим двухсекционным антикрылом. Кроме того, авто имеет массивный диффузор.

Стоимость MINI John Cooper Works GP пока неизвестна. Однако дорестайлинговая модель John Cooper Works стоит около 2 млн рублей.

Напомним, по итогам сентября 2019 года в мире было реализовано 248 684 автомобиля компании BMW, что на 4,6% больше продаж аналогичного месяца 2018 года.

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