Токио, , 11:58 — REGNUM Японская автомобилестроительная компания Daihatsu представила на автомобильном салоне в Токио четыре новых концепции авто. Об этом сообщает портал 32cars.ru.

Daihatsu Speedme

Среди новинок: мини-грузовик последнего поколения, автономный общественный транспорт, трехрядное пассажирское авто и компактный кроссовер. Сообщается, что концепты созданы для демонстрации того, каким будет японский образ жизни в будущем.

Из представленных концептуальных моделей стоит отметить компактный автомобиль Daihatsu IcoIco. Это автономный общественный транспорт, который разработан для обеспечения мобильности в условиях узких улиц Токио. Модель имеет выдвижную рампу, предназначенную для загрузки багажа и подъёма пассажиров на инвалидных колясках. Одним из главных элементов в модели является искусственный интеллект под названием Nipote для помощи пассажирам.

Напомним, в октябре 2019 года в Японии стартовали продажи двухместного родстера Daihatsu Copen GR Sport. Спортивная версия модели создана подразделением Gazoo Racing. Новинка имеет модернизированный откидной верх и усиленный кузов. Также авто оснащено новыми пружинами и амортизаторами, которые придают новинке большую управляемость.

Читайте также: В Японии стартовали продажи родстера Daihatsu Copen GR Sport