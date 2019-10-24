Шанхай, Китай, , 11:39 — REGNUM Национальный выставочный и конференц-центр Шанхая, являющийся главной площадкой проведения предстоящей Китайской международной импортной выставки (CIIE), будет полностью покрыт сетями связи пятого поколения 5G, сообщает 24 октября агентство Синьхуа.

Сеть 5G была реализована в тестовом режиме во время первой выставки, прошедшей в 2018 году. Эти наработки послужили фундаментам для проведения полноценной инфраструктуры связи пятого поколения. Интеграция 5G с беспроводные камерами, навигацией с дополненной реальностью, системами потоковой трансляции видео в высоком разрешении и прочими технологиями выставки является одной из задач, которые стоят перед организаторами.

Один из трех крупнейших операторов мобильной связи в Китае компания China Unicom разместила 1553 точки доступа к сетям 5G на площадках предстоящего форума. Кроме того, были развёрнуты 15 базовых станций вокруг выставочных площадей и транспортных хабов.

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