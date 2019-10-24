Приозерск, Ленинградская область, , 11:46 — REGNUM В поселке Плодовое Приозерского района Ленинградской области запущен в работу биогазовый комплекс по переработке органических отходов. Он будет превращать в биогаз отходы жизнедеятельности животных, содержащихся на молочном племенном заводе «Первомайский».

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Ленинградской области, первая в регионе биогазовая установка имеет мощность 140 кВт. Вырабатываемый ею биогаз будет использоваться самим племзаводом для производства электроэнергии и органических удобрений. При этом будет полностью исключено загрязнение атмосферы, почвы и грунтовых вод.

Если установка докажет свою эффективность, власти Ленобласти изучат возможность субсидирования сельхозпроизводителям строительства подобных комплексов.

«Ленинградская область последовательно реализует проекты по охране окружающей среды, предусматривающие, в том числе, модернизацию животноводческих комплексов со строительством установок по переработке навоза. Подобная модернизация не только полностью предотвращает загрязнение атмосферы, почвы и грунтовых вод биоотходами, но и создаёт условия для производства альтернативной «зелёной» энергии», — отметил заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.

Добавим, что племенной завод «Первомайский» является пилотным хозяйством в международном экологическом проекте по реконструкции инфраструктуры сельских районов в рамках программы приграничного сотрудничества «Юго-Восточная Финляндия — Россия».