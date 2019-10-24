Токио, , 11:22 — REGNUM Японская компания Toyota продемонстрирует в Токио возможности автономного вождения запустив концепцию «мобильность как услуга». Об этом 24 октября сообщается в пресс-релизе компании.

Toyota «Chauffeur» SAE Level-4 Toyota

Исследовательский институт Toyota (TRI) объявил о том, что его автоматизированный испытательный автомобиль для вождения на платформе 4 (P4) будет доступен для демонстрационных поездок следующим летом в Токио.

Тестовые испытания пройдут с июля по сентябрь 2020 года. Технология автономного вождения P4 продемонстрирует возможности Toyota «Chauffeur» SAE Level-4 в токийском районе Одайба. Это оживленный и довольно перегруженный район японской столицы. Таким образом для демонстрации возможностей беспилотника будут созданы непростые условия.

Для участия в тестировании будут отобраны определенные лица, рядом с которыми, согласно японскому законодательству, обязательно будет находится водитель, отвечающий за безопасность поездки.

«Поставив перед собой задачу протестировать беспилотное авто в Одайбе, мы установили высокую планку, которая требует от нас быстрого расширения возможностей наших технологий в короткие сроки. Для этого мы тесно сотрудничаем с отделом передовых исследований Toyota Motor Corporation и Toyota Research Institute-Advanced Development (TRI-AD), расположенным в Токио, который отвечает за доведение программного обеспечения для автоматизированного вождения P4 до общественности», — сообщил генеральный директор TRI Джилл Пратт.

TRI проводит испытания P4 в Соединенных Штатах на своем испытательном полигоне в Оттаве Лейк, штат Мичиган. Там исследовательский институт японской компании воспроизвел наиболее сложные характеристики инфраструктуры и сценарии вождения Одайбы.

Напомним, накануне стало известно, что южнокорейские компании Hyundai, Samsung Electronics и LG Electronics вошли в топ-10 мировых компаний по количеству патентов на технологии беспилотных автомобилей.

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