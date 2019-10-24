Шанхай, Китай, , 11:13 — REGNUM Пятый прототип китайского узкофюзеляжного среднемагистрального пассажирского лайнера C919 осуществил свой первый полет в аэропорту Шанхая, сообщает 24 октября агентство Синьхуа.

Произведенный в Китае самолёт поднялся в воздух в 10:00 по местному времени с шанхайского международного аэропорта «Пудун» и приземлился там же спустя 1 час и 37 минут. Прототипы самолета проходят целый ряд испытаний, включая переносимость экстремальных температур, правильность работы систем управления, подачи питания и так далее.

Напомним, что производством самолёта занимается китайская коммерческая авиакорпорация COMAC. Летные тесты самолета вошли в активную фазу во второй половине 2019 года. Четвертый прототип поднялся в воздух в августе текущего года.