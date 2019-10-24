Санкт-Петербург, , 10:40 — REGNUM На дожимной компрессорной станции объединенного берегового технологического комплекса проекта «Сахалин-2» завершилась установка оборудования для очистки и подготовки газа, поступающего с морской платформы, сообщила пресс-служба Ижорских заводов.

Производство оборудования выполнилось по контракту с 2016 года. Установленные сепараторы — высокотехнологичная продукция, рассчитанная на работу при высоком давлении (могут выдерживать до 100 бар). Монтаж выполнялся в течение двух недель силами более ста человек.

В компании отметили, что завершенные работы стали ярким примером реализации российского участия и импортозамещения в программе проекта «Сахалин-2», и появления на рынке качественной и конкурентоспособной отечественной продукции.

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