Москва, , 09:16 — REGNUM Возможности компенсации влияния кристаллического обледенения на газотурбинный двигатель изучают специалисты Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ) им. П.И. Баранова. Об этом сообщила пресс-служба института.

Отмечается, что в отличие от «классического» обледенения, при котором определить зону возможного обледенения не составляет труда, кристаллическое обледенение может возникать при облете грозовых фронтов в условиях «чистого» неба.

«Системы автоматического управления существующих двигателей не могут идентифицировать условия, в которых возможно кристаллическое обледенение, — объясняет начальник сектора ЦИАМ Сергей Сметанин, — поскольку в них отсутствуют надежные серийные датчики, способные определять наличие в атмосфере кристаллов льда. В мире проводятся обширные исследования по разработке таких систем измерения, но они еще не доведены до стадии применения в серийной эксплуатации».

По словам инженеров, оптимальное управление для поддержания исходных характеристик двигателя в процессе обледенения должно обеспечивать увеличение оборотов ротора турбины низкого давления, и, тем самым, не допускать значительного снижения температуры во входном тракте двигателя. Закон управления, увеличивающий эти обороты в наибольшей степени, был признан самым удачным с точки зрения «борьбы» с кристаллическим обледенением для обеспечения безотказной работы двигателя.

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