Токио, , 08:44 — REGNUM На автосалоне в Токио японская автокомпания представила прототип двухместного спортивного автомобиля Toyota e-Racer. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Машину представил глава компании Toyota Акио Тойода на пресс-конференции, посвященной новинкам автопроизводителя.

На мероприятии глава компании отметил, что многие любят верховую езду и скачки. Поэтому, несмотря на то, что в будущем машины освободят людей от необходимости вождения, всегда будут любители управления машиной лично.

В соответствии с этой философией на концептуальном авто можно будет передвигаться в режиме автопилота и в ручном режиме.

Технические характеристики авто пока не раскрываются. Известно, что модель e-Racer будет электрической. Также можно отметить, что гоночное авто имеет двухместную компоновку. Место пассажира расположено за водителем.

Напомним, Токийский автосалон в 2019 году проходит с 24 октября по 4 ноября.

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