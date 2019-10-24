Токио, , 08:15 — REGNUM Японская автокомпания Honda в рамках Токийского автосалона провела премьеру компактного гибридного хэтчбека Honda Fit четвертого поколения. Об этом сообщает пресс-служба японской компании.

Honda Fit Honda

В Европе новинка будет продаваться под названием Jazz. Модель будет первым автомобилем компании Honda в Европе, который получит фирменный электромотор компании.

Новый автомобиль можно будет купить в пяти модификациях, при этом гибридная версия станет первым компактным автомобилем Honda с двухмоторным агрегатом.

Стоит отметить, что машина оснащена специальной передней стойкой, которая распределяет удар на весь корпус автомобиля в случае ДТП.

На японском авторынке новинка появится в феврале 2020 года. В Европе машина появится позже — в середине 2020 года.

Напомним, ранее на Международной выставке судостроителей в американском городе Тампа автопроизводитель Honda совместно с компанией SanJuanYachts представили роскошное рыболовецкое судно SJ32. Корабль специально создавался под мотор компании Honda. Судно снабжено двумя моторами Honda Marine BF250 Intelligent Shift и Throttle (iST) с электронным управлением. Их общая мощность равна 250 л. с.

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