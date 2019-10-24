Пекин, , 07:03 — REGNUM Китай разработал беспилотный «умный» карьерный самосвал, работающий через сети связи 5G, сообщает 23 октября издание Science and Technology Daily.

Беспилотный карьерный самосвал может использоваться в шахтах открытой добычи руды и карьерах. Его длина составляет 10,2 метра, ширина — 5,4 метра при высоте 5 метров. Грузоподъёмность машины достигает 110 тонн. Самосвал способен планировать свои задачи и маршрут самостоятельно, автоматически совершать загрузку и выгрузку, а также самостоятельно добираться до места назначения.

Ожидается, что беспилотные карьерные самосвалы улучшат безопасность добычи руды и эффективность процесса. В сравнении с прочими беспилотными транспортными средствами, карьерным самосвалам приходится иметь дело с очень сложными дорожными условиями, непредсказуемыми препятствиями и отсутствием четких ориентиров.

Самосвал был представлен на прошедшей неделе во время Всемирной конференции индустрии виртуальной реальности-2019 в города Наньчане восточной китайской провинции Цзянси. Он разработан компанией China Space Sanjiang Group and Vipioneers.