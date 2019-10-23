Санкт-Петербург, 23 октября 2019, 18:53 — REGNUM Петербургская компания Ralient представила прототип беспилотного грузового автомобиля, сообщает 23 октября издание Metro.
Разработчики утверждают, что их транспортное средство способно перевозить до двух тонн груза со скоростью 80 км/час.
Главным отличием грузовика компании Ralient является то, что его искусственный интеллект ориентируется не на линии дорожной разметки, а на объекты, реально присутствующие на городских дорогах — ограждения, фонари, тротуары и прочее.
Все системы распознавания дорожной ситуации многократно дублируются, чтобы не рисковать из-за мелких неисправностей.
Кроме того, создатели беспилотного грузовика утверждают, что их аппарат способен анализировать действия других автомобилей и принимать решение на повторение траектории их движения при объездах неожиданно возникших препятствий.
Разработчики считают, что отсутствие человеческого фактора сводит к минимуму вероятность сбоев в работе грузовика и обеспечит неукоснительное соблюдение правил ПДД.
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