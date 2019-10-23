Маунтин-Вью, США, , 15:30 — REGNUM Google выпустила новую версию своего браузера Chrome, которая получила «принудительную» тёмную тему и функцию проверки пароля. Об этом 23 октября сообщил портал 9to5Google.

Chrome 78 позволит пользователям включить тёмный режим для всех сайтов, вне зависимости от того, поддерживают ли они тёмную тему. Кроме того, новая функция браузера будет сообщать людям, что их логин и пароль «отметились» в каких-либо хакерских атаках или взломах.

Напомним, о новых функциях Chrome разработчики рассказали в мае 2019 года. Тогда стало известно, что компания планирует интегрировать функцию Password Checkup в Chrome 78.

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