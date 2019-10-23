Москва, , 15:27 — REGNUM Автокомпания Renault совместно с «Центром Подготовки и Поддержки «Движение» представила опытный образец спецавтомобиля для ДПС и ППС в России. Об этом сообщает пресс-служба Renault.

Спецавтомобиль изготовлен на базе Renault Logan Stepway. Он оснащён сигнальной громкоговорящей установкой, специальной цветографической схемой, системой видеонаблюдения, радиостанцией, а также системой видеофиксации и другим оборудованием.

«Renault Россия является многолетним поставщиком автомобилей для эксплуатации в специальных службах, и мы надеемся, что сможем успешно сотрудничать с ними в будущем», — сообщила директор по корпоративным продажам Renault Россия Надежда Фролова.

Напомним, в начале октября 2019 года коммерческий директор подразделения электрокаров Renault Эммануэль Бувье заявил, что компания намерена выпустить новый электрокар, который может стать конкурентом Tesla Model 3 и Volkswagen ID3. Новый электромобиль может быть построен на общей платформе с Nissan и Mitsubishi.

Читайте также: Компания Renault представила два электрокара на водороде