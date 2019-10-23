Токио, , 15:17 — REGNUM На Токийском автосалоне представлена лимитированная модель Subaru WRX STI EJ20 Final Edition. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Всего с конвейера сойдут 555 экземпляров новинки. Причём доступен седан будет только на японском авторынке.

В качестве агрегата у авто будет турбированный мотор EJ20 максимальной мощности 304 л. с. и рабочим объёмом 2 л. Работать двигатель будет в паре с 6-скоростной «механикой» и приводом 4×4.

«Обута» модель в 19-дюймовые кованые алюминиевые диски BBS золотого цвета. Небольшая радиаторная решетка и задний бампер имеют вишнево-красные элементы.

Внутри машины имеется объемный руль Ultrasuede * 3 и серебряные трехточечные ремни безопасности ELR.

Напомним, компания Toyota достигла новых договоренностей с брендом Subaru в рамках существующего альянса об увеличении своей доли акций Subaru до 20%. Пока японская автокомпания обладает лишь 16,83% этих акций.

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