Токио, , 14:46 — REGNUM На автомобильном салоне в Токио Lexus представил новую концептуальную электрическую модель Lexus LF-30. Об этом 23 октября сообщает пресс-служба компании.

Концепт выделяется не только большой мощностью, но и футуристическим экстерьером. Четырехместное авто оснащено массивными дверями, открывающимися вверх, а также стеклянной панорамной крышей, простирающейся от передней части электрокара к задней.

536 «лошадей» позволяют разогнаться автомобилю до 100 км/ч всего за 3,8 секунды. Максимальная скорость электрокара равна 200 км/ч. Всего у модели четыре электродвигателя — по одному на каждом колесе. Они питаются от большой батареи мощностью 110 кВт, которая установлена в полу. Такое расположение аккумулятора позволяет сбалансировать центр тяжести и, следовательно, повысить управляемость авто.

Запас хода новинки составляет до 500 км. Отдельно стоит заметить, что у машины есть функция беспроводной зарядки.

Напомним, ранее компания Lexus запатентовала в патентном бюро Соединённых Штатов новый товарный знак LX 600 для одной из своих моделей. Предполагается, что он предназначен для внедорожника нового поколения.

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