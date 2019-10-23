Ульяновск, , 14:43 — REGNUM Специалисты ульяновского самолетостроительного предприятия «Авиастар-СП» построили и передали на лётные испытания четвёртый самолёт Ил-76МД-90А, построенный в интересах Минобороны России. Об этом 23 октября сообщает пресс-служба компании.

Тяжёлый транспортный самолет пополнит базирующийся в Ульяновске военно-транспортный авиационный полк. Сейчас на воздушном судне проводится отработка топливной системы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, всего в 2019 году предприятие построит пять самолётов Ил-76МД-90А. Первое воздушное судно этого типа было выпущено в апреле текущего года.

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