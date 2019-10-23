Сеул, , 12:21 — REGNUM Южнокорейская компания Hyundai инвестирует 50 млн долларов в американскую компанию Velodyne Lidar, которая занимается производством датчиков и лидаров для технологии автономного вождения. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Компания Hyundai заключила партнерское соглашение с Velodyne Lidar, которая будет заниматься созданием серийного производства систем автономного вождения третьего уровня.

При этом южнокорейская компания стремится развивать свои собственные сенсорные технологии через партнерские отношения с другими компаниями в Южной Корее и за рубежом.

Автономное вождение третьего уровня позволяет менять полосы движения и использовать другие возможности без участия водителя. Всего существует пять уровней автономного вождения.

Напомним, в конце сентября 2019 года стало известно, что в 2020 году южнокорейская компания Hyundai планирует инвестировать 4 млрд долларов в совместное с ирландским стартапом Aptiv Plc предприятие по разработке платформы для автономного вождения.

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