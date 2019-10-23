Токио, , 11:38 — REGNUM Автосалон Tokyo Motor Show-2019, который проходит в 46-й раз, открылся на территории выставочного комплекса Big Sight в портовой части столицы Японии.

Как сообщают организаторы салона, на нем представлено примерно 180 различных компаний, включая как автопроизводителей, так и производителей деталей и оборудования.

Основной темой Tokyo Motor Show-2019 стал девиз «Открывая будущее» и поэтому на нём основной акцент сделан на электромобили, которые планируется выпускать на рынок после 2020 года.

При этом наиболее масштабные стенды на выставке у японских компаний Toyota, Nissan, и Honda и Mazda, а из иностранных на мероприятии присутствуют только Renault и Mercedes-Benz.

Кроме этого, Tokyo Motor Show-2019 проводится сразу на нескольких площадках, которые соединены между собой специальной зоной, где можно либо поучаствовать в тест-драйве новых марок автомобилей, либо опробовать различные виды электрического автономного транспорта.

Напомним, автосалон Tokyo Motor Show проводится один раз в два года в Токио и впервые был проведён в 1954 году. При это он является признанным международной организацией конструкторов автомобилей (OICA) автосалоном, на котором чаще представляют концепт-кары, чем серийные модели. Последнее обстоятельство делает его одним из участников «большой пятёрки» (наряду с Детройтским, Женевским, Франкфуртским и Парижским) автосалонов.