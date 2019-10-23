Сочи, Краснодарский край, , 11:04 — REGNUM Россия выполнила свои обязательства по контракту с Анголой о поставках истребителей Су-30К. Об этом сегодня, 23 октября, в эфире телеканала «Россия 24» сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев.

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«Завершена поставка наших истребителей Су-30К», — сказал Шугаев.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года Россия поставила в Анголу шесть истребителей Су-30К. Ещё два должны были поступить в конце мая текущего года. Как заявил министр обороны Анголы Салвиану де Жезус Сикейру, вооружённые силы Анголы привыкли работать с российской техникой, поэтому военно-техническое сотрудничество двух стран «будет продолжаться всегда».