Москва, , 10:50 — REGNUM Самой популярной моделью среди автомобилей с пробегом японских брендов в России стал по итогам января-сентября 2019 года седан Toyota Camry. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

За три квартала 2019 года жители России приобрели 53 538 подержанных Camry, что на 7,5% меньше, чем год назад. Вторую строчку в этом рейтинге заняла также модель компании Toyota — компактный автомобиль Corolla. За отчетный период было перепродано 37 070 экземпляров этой модели, что почти на 52% меньше по сравнению с прошлым годом. Замыкает тройку лидеров Mitsubishi Lancer (36 069 ед.; — 9%).

Четвертое и пятое места заняли Toyota RAV4 (27 951 ед.; — 6,6%) и Nissan Qashqai (25 981 ед.; +4,4%).

Далее в рейтинг самых продаваемых моделей японских марок на вторичном авторынке России вошли: Toyota Land Cruiser (24 673 шт.; — 21%), Mazda3 (23 947 шт.; — 3%), Nissan X-Trail (21 979 шт.; — 9%), Mitsubishi Outlander (20 819 шт.; +0,7%) и Mazda6 (20 065 шт.; — 0,6%).

Напомним, продажи новых легковых авто японской компании Toyota в сентябре 2019 года упали на 22,2%, до 7594 экземпляров.

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