Сочи, Краснодарский край, , 10:09 — REGNUM Общий объём оружейных заказов между странами Африки и Россией составляет $14 млрд. Об этом 23 октября в интервью телеканалу «Россия-24» перед открытием саммита Россия — Африка рассказал глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

«Общий объем — $14 млрд. Это портфель заказов, приходящийся на (африканский) континент», — заявил глава ФСВТС.

Также он рассказал, что приоритетными являются заказы на послепродажное обслуживание российской техники, касающееся, кроме модернизации, также технического обслуживания.

При этом, как подчеркнул Шугаев, в Африке есть «практически вся номенклатура нашей военной техники», включая вертолёты и системы ПВО.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM ранее, 22 октября в Сочи приступил к работе в круглосуточном режиме городской оперативный штаб по проведению саммита Россия-Африка.