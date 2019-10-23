Пекин, , 09:33 — REGNUM Крупнейшие китайские операторы мобильной связи построили более 80 тыс. базовых станций сетей связи пятого поколения 5G за первые три квартала 2019 года, сообщает 22 октября агентство Синьхуа.

Объем бизнеса сектора телекоммуникаций в Китае вырос на 23,9% в годовом исчислении с период с января по сентябрь, согласно данным Министерства промышленности и информационных технологий. Производители китайских смартфонов также наращивают развитие устройств с поддержкой 5G после того, как правительство Поднебесной дала «зеленый свет» в июне текущего года на коммерческое использование 5G.

Целых восемнадцать разновидностей смартфонов с поддержкой 5G было представлено за указанный период. Порядка 787 тыс. таких телефонов было отгружено. Как сообщало ИА REGNUM, по прогнозам международной ассоциации мобильной индустрии GSMA к 2025 году в Китае будет насчитываться 600 млн пользователей 5G.

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