Вашингтон, , 09:20 — REGNUM Для полета космических туристов на Международную космическую станцию (МКС) корабль «Союз» доработают таким образом, чтобы он мог управляться одним космонавтом, а не экипажем в составе командира и два бортинженера. Об этом 23 октября рассказал журналистам исполнительный директор корпорации Роскосмос Сергей Крикалев.

«В специализированной миссии у нас корабль дорабатывается для того, чтобы проще было управлять одним человеком, а какие-то режимы не будут дублированы так, как они должны быть дублированы», — заявил Крикалёв в кулуарах 70-го Международного конгресса астронавтов в Вашингтоне.

Также он подчеркнул, что эти доработки для удобства управления кораблем одним человеком будут касаться интерфейса корабля.

Кроме этого, Крикалев отметил, что контрактов на туристическое посещение МКС на такого рода корабле в настоящее время нет и известно, что командиром в таком полёте станет опытный космонавт. При этом такой корабль «Союз» может быть приспособлен к полету без стыковки к МКС.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM ранее, 22 октября стало известно, что российская компания «Ларос» планирует разработать к 2020 году первую в России возвращаемую ракету-носитель.

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