Санкт-Петербург, , 19:09 — REGNUM Вторая дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 «Волхов», строящаяся для Тихоокеанского флота, готовится к спуску на воду в декабре текущего года на «Адмиралтейских верфях» в Санкт-Петербурге, сообщил 22 октября главнокомандующий Военно-Морским Флотом России адмирал Николай Евменов по итогам рабочего совещания в Адмиралтействе.

По его словам, постройка серии субмарин проекта 636.3 для подводных сил Тихоокеанского флота продолжается.

Главком ВМФ отметил, что в ходе этих работ реализованы новые технические решения по целому ряду систем радиотехнического вооружения и систем жизнеобеспечения.

Кроме того, при постройке серии подлодок этого типа учитывается специфика их эксплуатации в условиях Дальнего Востока.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября на АО «Адмиралтейские верфи» были завершены госиспытания дизель-электрической подводной лодки «Петропавловск-Камчатский» проекта 636.3, построенной для Тихоокеанского флота.

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