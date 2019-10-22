Москва, 22 октября 2019, 18:14 — REGNUM Недавно принятый на вооружение Российской армии автомат АК-12 испытали безостановочной стрельбой до разрыва ствола, сообщает 22 октября пресс-служба концерна «Калашников».
По информации пресс-службы, испытания проводились непрерывной стрельбой в автоматическом режиме.
После 480 выстрелов цевьё и накладка газоотводной трубки начали гореть открытым пламенем, однако все механизмы автомата продолжали работать.
Разрыв ствола произошёл после того как произошёл 680-й по счёту выстрел.
Отмечается, что эти результаты более чем втрое превысили норму Минобороны РФ. При этом ствол АК-12 разорвало почти на выстрелов позднее, чем ствол автомата АК-74М при аналогичном тестировании.
Кроме того, испытатели отметили более надёжную работу газового узла в условиях испытаний непрерывной стрельбой.
Как сообщало ИА REGNUM, автомат АК-12 уже начал поступать в войска. От своего предшественника АК-74 оружие отличается повышенным удобством, регулируемыми габаритами и возможностями крепления широкого спектра дополнительного оборудования и приспособлений.
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