Санкт-Петербург, , 16:51 — REGNUM На улицах Санкт-Петербурга в ноябре текущего года появится электробус e. City Gold, который выпускает компания Caetanobus из Португалии. Об этом договорился на выставке BUSWORLD в Брюсселе петербургский «Пассажиравтотранс».

Электробус из Португалии ГУП «Пассажиравтотранс»

"Санкт-Петербург станет первым городом России, где будет протестирована новинка бренда», — сообщили 22 октября в пресс-службе предприятия. Маршрут для испытаний пока не выбран.

Электробус имеет вместимость до 87 пассажиров и может преодолеть до 300 км на одной зарядке.

Как отмечают в «Пассажиравтотрансе», для разработки электробуса особо большого класса, который требуется Санкт-Петербургу, создадут совместную рабочую группу с компанией IVECO.

В Петербурге с марта текущего года уже работают 10 электробусов.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным перевозчика, электробусы марки Volgabus за полгода на одном из городских маршрутов перевезли 460 000 пассажиров и вполне удовлетворили эксплуатантов.

Читайте ранее в этом сюжете: Перевозчики в Петербурге довольны электробусами