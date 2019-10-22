Берлин, , 15:46 — REGNUM Немецкие эксперты открыто признают, что по своим боевым характеристикам немецкий танк Leopard 2 уступает новейшему российскому танку Т-14 «Армата». По информации издания Die Welt, Германия и Франция в рамках совместного проекта по созданию перспективного танка по программе MGCS (Main Ground Combat System) сейчас конкурируют за возможность оснащения его пушкой собственной разработки.

Новый танк разрабатывается для замены немецких танков Leopard-2 и французских танков AMX-56 Leclerc. ИА REGNUM ранее сообщало о программе MGCS.

Немецкий концерн Rheinmetall создал танковую пушку калибра 130-мм. Её вес составляет три тонны. В ходе проведения испытаний орудие на дальности в 1000 метров уложило все десять выстрелов в лист формата А4. Пушка будет оборудована и автоматом заряжания. При весе снаряда в 40 килограмм это будет хорошим подспорьем.

Франция тоже не стоит на месте. В начале 2019 года французский концерн Nexter заявил, что провел успешные испытания 140-мм пушки для танка Leclerc. Орудие получило название «Терминатор».

Пытаясь догнать российскую разработку Т-14 «Армата», немецкий концерн Rheinmetall также ведёт работу по созданию новой необитаемой башни для танка Leopard со 130-миллиметровой пушкой.

Ожидается, что первый образец совместного немецко-французского танка MGCS должен появиться в 2038 году. По мнению экспертов, к этому времени немецкие и французские оружейники смогут накопить достаточно опыта и технологий на модернизации существующих моделей основных боевых танков, чтобы применить новые знания при создании танка MGCS.