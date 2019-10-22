Вашингтон, , 14:28 — REGNUM Microsoft представила три своих новых проекта, которые она разрабатывает в рамках развития технологий виртуальной реальности. Соответствующая публикация была размещена 21октября в официальном блоге компании.

https://twitter.com/engadget/status/1186590584502390784

Microsoft продемонстрировала, кроме прочих, технологию, которая позволяет использовать виртуальную реальность на открытых площадках. Она позволит людям исследовать виртуальный мир, передвигаясь в реальности по знакомому маршруту. Как пишут сами разработчики, их проект «позволит превратить прогулку в продуктовый магазин или до автобусной остановки, скажем, в прогулку по Таймс-сквер в VR».

Также компания разрабатывает технологию слежения за глазами пользователя, которая улучшит впечатления от виртуальной реальности. Кроме того, Microsoft работает над созданием нового VR-контроллера со встроенным электродвигателем, который обеспечит ощущение сопротивления в виртуальной среде и получение обратной связи.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Google завершила эксперимент с платформой виртуальной реальности Daydream VR для пользователей смартфонов. Новые устройства компании Pixel 4 и Pixel 4 XL не получили её поддержку.

Читайте ранее в этом сюжете: Google: эксперимент с платформой виртуальной реальности Daydream завершен