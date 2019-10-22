Москва, , 14:30 — REGNUM Где автолюбители России чаще всего хранят шины для своих машин выяснили в ходе опроса клиентов дилерских центров специалисты компании «АвтоСпецЦентр».

В компании не только опросили клиентов дилерских салонов на предмет того, где они хранят шины, но и выяснили среднюю стоимость шин для легкового автомобиля в России. Так, средняя цена на шины составила 2 900 рублей за штуку.

Кроме того, опрос показал, что около 4% респондентов предпочитают всесезонные шины, а 2% опрошенных зимой вообще не ездят на личном транспорте.

Из тех, кто меняет свои шины перед каждым сезоном, порядка 60% хранят неиспользуемую «резину» в дилерском центре. Еще 20% опрошенных ответили, что предпочитают хранить шины в гараже, 11% — на балконе, а 5% — на даче. А вот 4% респондентов находят место под шины у себя в квартире.

Напомним, в начале октября 2019 года стало известно, что в Емельяновском районе Красноярского края неподалеку от села Еловое была ликвидирована крупная несанкционированная свалка шин.

Читайте также: Компания Michelin предложила для Bugatti Chiron новые шины