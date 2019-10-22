Сеул, , 13:44 — REGNUM Южнокорейская автокомпания Hyundai выпустила тизер концепта крупногабаритного водородного грузовика. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

HDC-6 Neptune Hyundai

В заявлении компании говорится, что концепция HDC-6 Neptune является частью долгосрочной цели Hyundai — представить свой электрический грузовик на водородных топливных элементах на рынке коммерческих автомобилей в США.

Сообщается, что вдохновляли дизайнеров при создании водородного грузовика поезда 30-х годов.

Hyundai планирует представить концепцию водородного грузовика во время выставки коммерческих автомобилей в США, которая состоится в Центре международных конгрессов Джорджии 28 октября 2019 года.

Напомним, в конце марта 2019 года в Южной Кореи стартовали продажи первого автомобиля на водородных топливных элементах компании Hyundai. Новинка получила название Nexo.

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