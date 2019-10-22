Москва, , 13:11 — REGNUM Китайский автопроизводитель Changan приступает к сертификации в России рестайлингового кроссовера CS75. Об этом сообщается на портале «Китайские автомобили».

По словам директора по маркетингу Алины Кудиновой, точной даты выхода обновлённого флагманского кроссовера пока нет, однако она сообщила, что старт продаж планируется в ближайшем будущем.

Стоит отметить, что сертификация обновлённого CS75 завершится только в начале 2020 года.

Длина рестайлингового CS75 равна 4650 мм, а колесная база составляет 2700 мм. В Китае у предыдущей версии 2014−2016 годов в линейке моторов были турбированные агрегаты рабочим объёмом 1,5 и 1,8 литров, а также атмосферные движки объёмом два литра максимальной мощностью 170, 177 и 158 л. с.

Обновленные автомобили выпускаются без «атмосферников». При этом мощность обоих турбированных двигателей выросла до 178 «лошадей», а автоматическая коробка передач заменена на «робота» 7DCT. Механическая же коробка передач имеется как у старых, так и у новых автомобилей.

Напомним, в сентябре 2019 года российские автолюбители приобрели 3 553 машины китайских компаний. Это на 18,2% больше прошлогоднего результата. Наиболее популярным китайским брендом в России стал Haval. За отчетный период компания продала в нашей стране 1175 автомобилей, что в 5,5 раза больше, чем годом ранее.

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