Вашингтон, , 12:52 — REGNUM Владельцы Xbox One смогут присоединить её игровые контроллеры к будущей консоли Xbox Scarlett. Об этом 22 октября сообщил портал GamePro.

Такой новостью поделился с поклонниками платформы менеджер компании Джеймс Шилдс, отвечающий за направление маркетинга. Он сообщил об этом после того, как один из пользователей Twitter задал ему соответствующий вопрос.

Ранее Microsoft сообщила, что Xbox Scarlett выйдет с контроллерами нового поколения Xbox Elite Wireless Controller Series 2. Компания представила новые геймпады в июле 2019 года на выставке E3.

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