Киев, , 12:48 — REGNUM Для нужд ВСУ был создан ударный беспилотник под названием «Гром», сообщило 22 октября информационное агентство «УНИАН».

С помощью мультикоптера в воздух вертикально запускается боеприпас, который также вертикально пикирует на цель.

Весь комплекс, в который входит три одноразовых боеприпаса, занимает три рюкзака весом до 15 кг. Время развёртывания — 15−20 минут.

Лётные испытания показали, что крейсерская скорость квадрокоптера составляет 120 км/ч, боеприпас может находиться в воздухе не более 60 минут. Вес боевой части беспилотника — 3,5 кг.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Хмельницкой области завершились испытания турецких дронов Bayraktar TB2, которые вскоре будут поставлены на вооружение ВСУ.

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