Москва, , 12:32 — REGNUM Британская автокомпания Rolls-Royce представила в Москве модель Phantom Tranquillity с кусочком метеорита, который вставлен в контроллер регулировки громкости. Об этом сообщает Autonews.

Подобных авто в мире всего 25 штук. Привезённый в Россию экземпляр предлагается по цене 60 млн рублей. За эту стоимость покупатель получит машину, в отделке которой дизайнеры обыграли тему космоса.

В шикарном авто кроме куска древнего метеорита под названием Муонионалуст имеется передняя панель и центральная консоль покрытые шпоном с черными глянцевыми вставками из нержавеющей стали. Крышка бардачка и подлокотники выполнены из матового материала.

Космическую атмосферу придают динамики акустической системы Bespoke Audio покрытые золотом. Они отсылают к космическим кораблям NASA «Вояджер», которые были запущены в 1977 году, каждый их борт был снаряжен золотыми информационными пластинками с записью звуков и изображений, описывающих разнообразие жизни и культуры на нашей планете.

Пока известно, что переговоры с дилером за право покупки «космического» автомобиля ведут трое клиентов.

Напомним, метеорит Муонионалуста был обнаружен в Швейцарии. Туда он упал 14 тыс. лет назад. Его вес составляет более пяти тонн. Метеорит состоит из минералов железа и никеля — камасита и тэнита. Его относят к типу железных метеоритов, подклассу тонкоструктурных октаэдритов.

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