Сан-Хосе, США, , 12:12 — REGNUM Компания Adobe может представить свой векторный графический редактор Illustrator для iPad уже в ноябре 2019 года. Об этом 22 октября сообщил портал Bloomberg со ссылкой на инсайдеров.

Ожидается, что компания анонсирует эту версию популярного ПО на конференции MAX, которая начнёт свою работу 2 ноября 2019 года. По имеющейся информации Illustrator для планшетного компьютера Apple, скорее всего, не будет выпущен ранее 2020 года.

Стоит отметить, что пресс-служба Adobe не подтвердила и не опровергла эти слухи, заявив журналистам, что у неё пока что «нет ничего нового, о чём можно было бы рассказать сегодня».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что компания Adobe планирует лишить жителей Венесуэлы возможности пользоваться её программами, в том числе бесплатными. Разрабочики сообщили, что подобное решение было принято в соответствии с указом правительства США от 4 августа 2019 года.

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