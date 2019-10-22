Вашингтон, , 12:08 — REGNUM Первое сообщение в соцсети Twitter с использованием спутниковой системы Starlink опубликовал американский предпринимать Илон Маск.

«Отправляю этот твит через спутник Starlink», — написал основатель корпорации SpaceX.

Когда данное сообщение было опубликовано, то Маск прокомментировал его: «Вау, это работает!».

Напомним, Starlink — это система орбитальных спутников, которую разрабатывает компания SpaceX с 2015 года. По замыслу разработчиков, новая сеть позволит обеспечить жителей Земли доступом к интернету пятого поколения (5G).