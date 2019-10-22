Вашингтон, , 11:59 — REGNUM Стала известна одна из причин скандального взлома системы американского бюро кредитной истории Equifax, который произошел в 2017 году. Об этом 22 октября сообщил журнал PC Gamer.

Против компании был подан коллективный иск в суд, в котором указывается, что один из порталов компании, содержащий данные о кредитных историях, был «защищён» именем пользователя (логином) и паролем администратора, установленными по умоланию. Т. е. admin и admin соответственно.

Истцы обвиняют компанию в том, что используемые ей методы аутентификации пользователей не соответствовали принятым стандартам безопасности, из-за чего в итоге пострадали миллионы граждан США.

Напомним, в сентябре 2017 года стало известно, что Equifax обнаружила взлом в своей системе (хакеры имели доступ к информации в период с мая по июль 2017-го). В результате этого взлома персональные данные 143 млн граждан США попали в руки злоумышленников. Этот взлом считается одним из крупнейших подобных инцидентов в стране.

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