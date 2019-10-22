Москва, , 11:43 — REGNUM По итогам трёх кварталов 2019 года на вторичном авторынке России самыми покупаемыми машинами иностранных компаний стали модели Toyota. Об этом сообщает «Автостат Инфо».

За девять месяцев 2019 года на российском вторичном авторынке было перепродано 209 408 подержанных машин Toyota. Это на 49% меньше прошлогоднего результата.

Вторую строчку в иномарочном топе занимает южнокорейская автокомпания KIA. За три квартала 2019 года в РФ было перепродано 188 607 единиц данной марки, что на 9,2% больше прошлогоднего уровня. Третью строчку рейтинга занимают автомобили компании Hyundai — 166 444 проданные машины (+6,2%).

Четвёртое и пятое места занимают соответственно Nissan (157 391 ед.) и Volkswagen (154 382 ед.).

Напомним, с января по сентябрь 2019 года в России было перепродано 1 364 650 иномарок. При этом годом ранее за аналогичный период на вторичном авторынке было реализовано 2 694 106 автомобилей иностранных компаний. Таким образом, показатель перепродаж за год уменьшился на 12,2%.

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