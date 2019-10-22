Вашингтон, , 11:29 — REGNUM Компания Microsoft представила план внедрения в ПК защитных технологий, подобных тем, что применяются в Xbox. Об этом 22 октября сообщил портал PC Gamer.

Новая инициатива разработчика получила название Secure-core PC, ожидается, что она поможет защитить ПК от «сложных программных атак». Проект будет направлен на усиление безопасности платформы путём внедрения защиты на уровне встроенного ПО («прошивки» или BIOS).

В компании считают, что это необходимый шаг, поскольку хакеры всё меньше интересуются поиском уязвимостей в ПО, и всё чаще их главной целью становится именно «прошивка». Разработчики отметили, что за последние три года количество версий BIOS увеличилось «в пять раз», из-за чего проблема встала более остро.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Microsoft начала публичное тестирование новой версии Windows 10. Ожидается, что очередное обновление операционной системы выйдет в ноябре 2019 года.

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