Якутск, 22 октября 2019, 11:23 — REGNUM Администрация Ленского бассейна внутренних водных путей приняла головное промерное судно «Изыскатель», сообщает 22 октября пресс-служба Росморречфлота.
Судно класса РРР «XРмс 1.2 А» построено специалистами Ярославского судостроительного завода. Оно оснащено многолучевым эхолотом, который позволяет собирать информацию о толще воды в исследуемом районе с высокой плотностью батиметрических данных.
Промерной комплекс обеспечит высокую скорость и точность проведения работ, сплошной съемки дна акваторий, возможность создания 3D модели рельефа акваторий, расчета и контроля объемов дноуглубительных работ.
Отмечается, что после приёмке судно поступило в филиал учреждения — Якутский район водных путей и судоходства.
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