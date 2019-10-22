Сеул, , 10:57 — REGNUM Mercedes-Benz Korea начинает реализацию на южнокорейском авторынке полностью электрических внедорожников. Об этом говорится в сообщении немецкой компании.

Сообщается, что расширение линейки модельного ряда направлено на укрепление лидирующего положения Mercedes-Benz на рынке импортных автомобилей Южной Кореи. Внедорожник EQC 400 4MATIC — первая электрическая модель, которую немецкий производитель представит в Южной Корее. Продажи этих автомобилей начинаются 22 октября.

Внедорожник EQC 400, оснащенный литий-ионной батареей мощностью 80 кВт/ч, может проехать более 309 км без подзарядки и разогнаться до 100 км/ч за 5,1 секунды.

Цена новинки составляет 105 млн вон (89 000 долларов).

Напомним, по данным Корейской ассоциации импортеров и дистрибьюторов автомобилей (KAIDA), за период с января по сентябрь 2019 года в Южную Корею было импортировано 167 093 автомобиля, что на 15% меньше, чем год назад. Продажи Mercedes-Benz за отчетный период составили 54 908 автомобилей, что на 8,2% больше по сравнению с 2018 годом.

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