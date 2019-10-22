Токио, , 10:20 — REGNUM Появилось изображение электрического кроссовера Mazda MX-30. Оно размещено на сайте InsideEVs.

Mazda MX-30 Motor

Официальная премьера электрокара пройдёт 23 октября 2019 года на автомобильном салоне в Токио. Однако уже сейчас известны некоторые подробности о новинке.

Первый серийный электромобиль японской компании получит тяговую батарею на 35,5 кВт-ч, а максимальная мощность агрегата кроссовера составит 143 л. с. Точно такая же силовая установка была установлена на концептуальной модели e-TPV. Авто построено на платформе, которая разработана специально под эту модель. Кроме того, кроссовер оборудован «уникальной системой открывания дверей».

Вполне возможно, что электрокар будет продаваться как на японском, так и на европейском авторынке.

Напомним, в сентябре 2019 года российские автолюбители приобрели 2471 новую машину компании Mazda. Это на 8% меньше, чем годом ранее. В сентябре лидером продаж среди моделей японского бренда стал кроссовер Mazda CX-5. Его приобрели 1970 покупателей. Этот показатель на 5,2% больше, чем в прошлом году.

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