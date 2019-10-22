Пекин, , 09:56 — REGNUM В Китае будет насчитываться более 600 млн пользователей сетей 5G к 2025 году, что составит почти 40% от общего их числа в мире, заявила глава международной ассоциации мобильной индустрии GSMA по Большому Китаю Сыхань Бо Чэнь.

Общемировое количество пользователей 5G к 2025 году должно достигнуть 1,6 млрд человек, при этом львиную их часть составят пользователи из Китая, заявила Сыхань, ссылаясь на данные GSMA.

До 85% населения Китая станут абонентами сетей 5G к 2025 году, в то время как 88% из этих подписчиков будут являться владельцами смартфонов и 36% будут пользоваться услугами 5G, утверждает Джон Хоффман, генеральный директор GSMA.

Будучи соорганизатором Всемирной интернет конференции, которая прошла в провинции Чжэцзян на востоке Китая, GSMA выпустила «белую книгу» по искусственному интеллекту в интернете совместно с китайскими операторами связи China Mobile, China Telecom и China Unicom, а также компанией Huawei среди прочих.