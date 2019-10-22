Вашингтон, , 08:38 — REGNUM В NASA не собираются прекращать сотрудничество с Россией и планируют в дальнейшем отправлять своих астронавтов к МКС на ракетах «Союз», даже в случае успеха американских коммерческих космических проектов. Об этом 21 октября заявил директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джеймс Брайденстайн на пресс-конференции во время Международного астронавтического конгресса в Вашингтоне, передает ТАСС.

Глава NASA отметил, что США и Россия хотят постоянного присутствия своих представителей на МКС. По этой причине стороны заинтересованы, чтобы у них был запасной вариант на случай неудачи.

«Это означает, что, даже если мы добьемся успеха с коммерческими кораблями, мы хотели бы, чтобы партнерство продолжалось, чтобы американские астронавты продолжали использовать российские «Союзы», а российские космонавты могли использовать коммерческие корабли США», — сказал Брайденстайн.

Кроме того, директор NASA рассказал, что надеется на успешные пуски американских коммерческих космических проектов от Boeing и SpaceX в первом полугодии 2020 года, но не хочет называть конкретную дату, так как осталось провести еще много испытаний. Также он отметил надежность российских ракет-носителей «Союз».

Напомним, космическое управление США в 2011 году отказалось от собственной космической программы и прекратило запуски ракет Space Shuttle. С этого времени американские астронавты доставляются на МКС на российских ракетах. Компании Boeing и Space X ведут разработки своих пилотируемых космических кораблей, но заявленные ими сроки окончательной готовности проектов откладываются.